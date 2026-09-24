Sinvema Anzoátegui se sumó a protesta en la Inspectoría del Trabajo

Representantes del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema) en el estado Anzoátegui se sumaron a la protesta convocada para este jueves 24 de septiembre, a nivel nacional, en las distintas sedes estadales de la Inspectoría del Trabajo.

Maira Marín, presidenta de la organización sindical, indicó que la actividad sirvió para exigirles una vez más a los ministerios de Educación y del Trabajo que atiendan la petición de un aumento salarial.

Agregó que en todo el país las federaciones del Magisterio han enviado "cientos de documentos" a los entes mencionados para que les reconozcan sus derechos y beneficios, pero de momento siguen sin respuesta.

Marín también habló de supuestos casos de acoso laboral que se están registrando en algunas escuelas del estado Anzoátegui, por lo que invitó a la Inspectoría del Trabajo a prestarle atención al tema.

Vida digna

A juicio de Freddy Peche, secretario de reclamos de Sinvema Anzoátegui, en Venezuela se debe recuperar el hilo constitucional para que la población pueda tener una vida digna.

"Sabemos la acefalía que tenemos en toda la nación. No tenemos a dónde reclamar, pero (el gobierno de) Estados Unidos debe responder y debe estar viendo todos los reclamos a nivel nacional. Ya basta de tutelaje", expresó.

Barcelona / Javier A. Guaipo