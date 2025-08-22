Trabajadores de las dos plantas de gas de Bermúdez se sumaron a pedido de audiencia a la gobernadora

Unos 140 trabajadores de Sucre Gas y Gas Comunal en Bermúdez, que prestan servicios en las dos plantas de llenado del municipio, se sumaron este viernes a las peticiones de audiencia con la gobernadora Joanna Carrillo, para que revise su situación y el reclamo de una serie de beneficios con los cuales les vienen incumpliendo desde 2019.

Luisa Pantoja, vocera del grupo, dijo que en asamblea decidieron pedir a la mandataria regional que los atienda para plantearle los problemas laborales que padecen desde hace seis años.

Explicó que las muchas reuniones con la directiva han terminado en incumplimientos, que redundan en un perjuicio para los trabajadores, unos 450 en toda la entidad.

Agregó que están cansados de los maltratos por parte de quienes dirigen la empresa, pese a que son quienes se encargan de un servicio fundamental como el gas.

Entre otros beneficios, piden la cancelación del 50% pendiente de los uniformes, becas de los hijos de los trabajadores, entre otros reclamos, que según expresó, han ido perdiendo con el paso de los años.

Transferencia

Dijo que el actual presidente de Sucre Gas se niega a cumplir con el acuerdo de pago de los uniformes, pese a que así se decidió en reunión con los voceros de los trabajadores.

Julio García, trabajador de planta 2, señaló que todos los problemas que actualmente se presentan son producto de la transferencia del grupo de trabajadores a la gobernación, que pese a haber asumido el compromiso de honrar los beneficios que recibían, está lejos de darles un trato digno.

"La clase obrera no se transfiere. Hubo una sustitución de patrono y desde ese momento se nos fueron violentando todos los derechos a los trabajadores. Nos bajaron los sueldos, las vacaciones, utilidades y todos los beneficios los violentaron desde aquel momento".

Indicó que las conversaciones han sido inútiles porque siempre se incumple con los acuerdos y el caso más grave es el de los trabajadores que tenían hasta 35 años en la empresa y no les dieron sus pasivos ni la posibilidad de irse.

Los voceros explicaron, además, que pese al reclamo que consideran legítimo, no habrá cese de actividades en ninguna de las plantas de Sucre.

Sucre / Corresponsalía Carúpano