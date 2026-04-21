Trabajadores de la Uptjaa se miden en dominó para Juegos Laborales 2026

La mañana de este martes, 21 de abril, trabajadores de la Universidad Politécnica Territorial José Antonio Anzoátegui (Uptjaa) participaron en un torneo interno de dominó, como elimininatoria para representar a la casa de estudios en los Juegos Deportivos Laborales 2026.

En la partida, desarrollada en la sede Noel Rodríguez de El Tigre, municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, dio cita el personal docente, administrativo y obrero con habilidades para el popular juego de mesa.

La profesora Patricia Medina, coordinadora del departamento de Complementaria de la Uptjaa, detalló que los competidores formaron ocho parejas de hombres y seis parejas de mujeres, de las cuales clasificaron los ocho mejores equipos, tras llegar a los 100 puntos y enfrentar varias rondas.

Disciplinas para la competencia

El personal seleccionado llevará el nombre de esa casa de estudios universitarios en la contienda municipal, organizada por la alcaldía de El Tigre, que será inaugurada el próximo 1ero de mayo, en el marco del Día del Trabajador.

La Uptjaa, además, cuenta con sólidos equipos que competirán en las disciplinas de fútbol sala, kickingball, bolas criollas, baloncesto y softbol.

Se espera que en los juegos también participen otros entes públicos, como el Instituto de Previsión y Asistencia Social del Ministeriode Educación (Ipasme), el Seguro Social, la Policía Nacional Bolivariana; el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), la alcaldía, el Colegio de Bionalistas y la empresa Petropiar.

El Tigre / Damary Díaz