Trabajadores de la salud protestarán para exigir restitución de derechos y beneficios laborales

El Movimiento de Trabajadores de la Salud (Motrasalud) convocó una protesta que se llevará a cabo el martes 23 de junio, con el fin de exigir la restitución de derechos y beneficios laborales.

La jornada de reclamo, que está pautada para las 8:30 de la mañana, se desarrollará en la sede del Instituto Anzoatiguense de la Salud (Saludanz), ubicada en Barcelona, municipio Simón Bolívar.

La información fue difundida por el coordinador general de Motrasalud, Edisson Hernández, quien invitó a sumarse a la actividad tanto a los trabajadores del sector salud que hacen vida en la administración pública como a los del sector privado.

"Se convoca a todos a hacer acto de presencia en la protesta que realizaremos en la sede de Saludanz para solicitar a las autoridades la restitución de nuestros derechos conculcados. Exigimos que se aumente el salario, la eliminación del instructivo Onapre (Oficina Nacional de Presupuesto) y que nos regresen nuestro HCM (Hospitalización, Cirugía y Maternidad) y el servicio funerario", detalló.

Aunado a eso, Hernández precisó que la protesta servirá para exigir la asignación de médicos ocupacionales dentro del hospital universitario Dr. Luiz Razetti, así como la dotación de equipos de protección personal y la solución al déficit que existe en el servicio de transporte para el personal, lo cual denunciaron recientemente.

"También exigimos que el bono de profesionalismo sea para todos los trabajadores y no para un grupo sí y para otro no, eso es discriminatorio, viola la Constitución y la Ley Orgánica del Trabajo. Basta de que sigan violando nuestros derechos laborales constitucionales, reivindicativos y humanos", concluyó el dirigente sindical.

Barcelona / Jesús Bermúdez