Trabajadores de la Gobernación de Mérida protestaron para exigir reivindicaciones

Trabajadores del sector obrero de la Gobernación del estado Mérida protestaron este viernes 25 de septiembre de 2026 en el lobby del palacio de gobierno para exigir reivindicaciones laborales y salariales.

Ana Suárez, secretaria general del Sindicato Único de Obreros de la Gobernación del estado Mérida (Suode), señaló que tomaron esta acción para exigir al Gobernador mejoras salariales, así como también el pago del bono vacacional, del cual el ejecutivo regional los sacó.

“El bono vacacional fue otorgado y cancelado a un sector de empleados del ministerios de Salud, Educación y Seguridad, y no es justo porque todos somos trabajadores. Acá no debe haber trabajadores clase A, B o C. Todos somos trabajadores por igual y no se debe priorizar porque ese es un beneficio que deben tenerlo todos los trabajadores del sector público porque todos tenemos derechos y todos tenemos necesidades”, enfatizó Suárez.

La sindicalista destacó que por esta razón, los trabajadores de la gobernación se han movilizado hasta instalaciones del palacio de gobierno en petición de una reunión con la directora de talento Humano, para exponer su situación y solicitar mejores sueldos y el pago de beneficios.

Dentro de sus peticiones solicitan el pago de las evaluaciones, el cual les pagaron por última vez en 40 Bs, y aseguraron que este monto no justifica el trabajo y esfuerzo que hacen los trabajadores para cumplir con sus actividades diarias, vulnerando así sus derechos.

La representante del gremio sindical, culminó informando que la directora de talento humano solicitó realizar mesas de trabajo para analizar la situación que presentan los obreros del ejecutivo regional, esperando que se aprueben todos los beneficios que tienen por contratación colectiva.

Desde otros gremios también marcharon

Por otra parte, también los trabajadores activos, jubilados y pensionados de distintos gremios sindicales del estado Mérida marcharon hasta las instalaciones de la Inspectoría del Trabajo, donde entregaron un documento para exigir reivindicaciones salariales.

Rómulo Morales, miembro del Comité Nacional de Trabajadores en Lucha y Conflicto en Mérida, señaló que la movilización tuvo como objetivo exigir un salario justo, así como jubilaciones y pensiones dignas. Destacó que la crítica situación económica afecta tanto a la masa trabajadora activa como a los jubilados y pensionados.

Mérida / Radio Fe y Alegría Noticias