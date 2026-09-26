Conversatorio en Bermúdez abordó el turismo como actividad sustentable y sostenible

El futuro del turismo como actividad económica fue el tema central del conversatorio sobre sostenibilidad, inteligencia artificial y las nuevas realidades fuera de los espacios académicos, celebrado en la sala de conferencias del Ateneo Luis Mariano Rivera, en Carúpano, estado Sucre.

La actividad contó con las ponencias de William Mundarain, expresidente de la Imprenta Nacional, y Jimmy Caprile, vocero de Fedeindustria en Bermúdez, quienes expusieron sobre psicoturismo y la realidad del campo laboral.

Mundarain, quien además fue el orador de orden con motivo del Día Mundial del Turismo, afirmó que a través de esta área es posible dinamizar la economía e impulsar fuentes de trabajo a largo plazo.

Por su parte, Rita Oliveros, presidenta del Instituto Municipal de Turismo, calificó estas temáticas como innovadoras y estratégicas, con un enfoque claro en la inteligencia artificial y los retos del sector.

Asimismo, recalcó que la formación resulta fundamental para avanzar hacia un turismo sustentable y sostenible, capaz de consolidar a Carúpano como destino y marca territorial.

Sucre / Yumelys Díaz

