Excarcelan a Wilder Vásquez tras casi ocho años en prisión

Wilder Vásquez recuperó su libertad después de permanecer casi siete años y 11 meses en prisión, según reportó este sábado 26 de septiembre la organización DDHH Vente Venezuela. A través de una publicación en redes sociales, la entidad confirmó que el joven logró reencontrarse con sus allegados tras una larga estadía bajo reclusión desde su detención en 2018.

De acuerdo con el reporte de la ONG, Vásquez recibió una condena formal de cinco años de prisión que venció en octubre de 2023. Sin embargo, la organización denunció que el régimen lo mantuvo tras las rejas de forma ilegal por casi tres años adicionales a su condena original.

A pesar de que la organización celebró el fin de la larga espera y el retorno de Vásquez a su hogar, sostuvo que el caso requiere justicia y reiteró su exigencia de liberación para el resto de las personas a quienes considera presos políticos en el país.

Puerto La Cruz / Redacción web