Trabajadores de Cumaná protestan por salarios y advierten con paro indefinido

Diversos sectores laborales se concentraron, este miércoles 22 de abril, en la plaza Andrés Eloy Blanco de Cumaná, capital del estado Sucre, para exigir un ajuste salarial que les permita hacer frente al costo de la vida.

En la jornada participaron representantes del gremio docente, el sector universitario y asociaciones de jubilados, esto en el marco de una movilización nacional convocada por la Federación Nacional de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv) para elevar la presión sobre el Ejecutivo.

Los voceros insistieron en que los sueldos actuales no alcanzan para cubrir alimentación, transporte, medicinas y otros gastos básicos, por lo que demandan una respuesta inmediata a sus reclamos. También reiteraron que la bonificación de los ingresos no sustituye un salario real ni resuelve la pérdida del poder adquisitivo.

Gremios advierten que escalarán

José Antonio González, dirigente sindical del sector universitario, advirtió que la protesta podría escalar de 24 a 48 horas y, si no reciben respuestas, transformarse en un paro indefinido.

A su juicio, el Gobierno debe cumplir con lo establecido en el artículo 91 de la Constitución y detener la precarización laboral.

Desde la Federación Venezolana de Maestros, William Figueroa, secretario nacional de finanzas, sostuvo que las sanciones no pueden seguir siendo usadas como argumento para postergar la revisión salarial.

Afirmó que, según el gremio, los ingresos fiscales y los recursos que entran al país permitirían decretar un aumento inmediato.

Por su parte, Rafael Ortiz, representante de los jubilados en el estado Sucre, calificó como una “mala sorpresa” los anuncios recientes del Ejecutivo y señaló que los montos que perciben no alcanzan para cubrir gastos médicos, especialmente entre quienes dedicaron más de 25 años al servicio público.

Al cierre de la manifestación, los dirigentes sindicales llamaron a la unidad de los sectores laborales y políticos, al tiempo que reiteraron su rechazo a la práctica de bonificación salarial, por considerar que no tiene incidencia en prestaciones, vacaciones ni otros beneficios contractuales.

Cumaná / Lino Castañeda