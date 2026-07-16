Más de 20.000 damnificados por los terremotos del 24 de junio continúan en refugios temporales #16Jul 

Este miércoles, Delcy Rodríguez reportó un total de 20.857 personas se encuentran actualmente albergadas en los 106 campamentos transitorios habilitados para atender la contingencia. De acuerdo con el balance oficial, estas instalaciones cuentan con una capacidad instalada global para recibir hasta a 25.351 ciudadanos, lo que sitúa la ocupación general cerca del 82% de su límite disponible.

La distribución del auxilio humanitario refleja el impacto del evento sísmico en las distintas entidades del país, siendo el estado La Guaira el que concentra el mayor volumen de población refugiada. En esta región costera se albergan actualmente 10.497 personas distribuidas en 28 campamentos, de los cuales cinco se encuentran en proceso de ampliación para incrementar su capacidad de respuesta.

Por su parte, el Área Metropolitana de Caracas lidera en cantidad de refugios con 40 campamentos asignados, registrando una ocupación de 7.978 personas de las 11.229 plazas que tiene disponibles.

El reporte detalla la situación en el estado Miranda, entidad que dispone de 28 campamentos donde actualmente pernoctan 1.661 personas, un número considerablemente menor a su capacidad total instalada de 3.553 espacios. Finalmente, en el estado Aragua se registran 10 campamentos asignados que operan casi a su límite, albergando a 721 personas de una capacidad máxima de 750 plazas. Mientras se evalúan los daños estructurales a mediano y largo plazo en las zonas afectadas, la operatividad y el abastecimiento de estos refugios transitorios continúan bajo el monitoreo de los organismos de gestión de riesgo.

Caracas / El Impulso