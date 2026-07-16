EE.UU. respalda agenda conjunta entre la AN de 2015 y el gobierno interino para avanzar hacia una "transición democrática"

Estados Unidos respaldó los anuncios realizados este martes por la Asamblea Nacional de Venezuela de 2015, liderada por Dinorah Figuera, y el gobierno interino sobre una agenda conjunta que comenzará el próximo 1 de agosto.

En un comunicado, el Departamento de Estado señaló que la iniciativa representa un paso dentro del proceso de reconciliación política y da continuidad a la reunión que representantes de ambas instancias sostuvieron el pasado 18 de junio.

Washington afirmó que la agenda contempla el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la mejora del sistema electoral y la restitución de garantías para la participación política.

El Gobierno estadounidense también señaló que los terremotos registrados en Venezuela evidenciaron la necesidad de unidad, liderazgo responsable e instituciones capaces de atender a la población.

Estados Unidos indicó que continuará respaldando los esfuerzos liderados por venezolanos que permitan avanzar hacia una transición electoral pacífica y democrática, mientras acompaña al pueblo venezolano en la recuperación y reconstrucción del país.

Caracas / Redacción web