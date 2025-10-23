Torneo de Karate Do en Carúpano superó expectativas de participación

Todo un éxito resultó el Torneo Interclubes de Karate en el Centro Comercial (CC) Cristal de Carúpano, en el estado Sucre, que se desarrolló recientemente.

Félix Ramírez, organizador del evento, destacó que la intención era fomentar la unión y afianzar lazos deportivos, entre las diferentes escuelas de Karate Do de la zona.

La competencia reunió a unos 40 atletas de los distintos clubes, lo cual superó las expectativas de convocatoria.

Competencias

Las competencias de Kata y Kumite se efectuaron en un ambiente de alto nivel técnico y gran deportividad. En ellas destacó el espíritu de respeto y colaboración entre los participantes.

Los combates se realizaron en las categorías femenino, masculino, espacial (parakarate) y máster, con la intención incentivar a los participantes y comunidad en la práctica del arte marcial, algo que ayudaría a que puedan "combatir el sedentarismo".

Reconocimiento

Ramírez resaltó que la cita tuvo un impacto positivo en la ciudadanía. “La energía y la convivencia vistas garantizan un futuro de crecimiento conjunto para el karate en nuestra área”.

Agradeció la presencia de los diferentes equipos participantes, como el Dojo Niños Universitarios, el Dojo Máster Shotokan, el Dojo Corazón De Mi Patria, el Dojo Rodríguez y el Dojo Yarit.

Igualmente, reconoció la labor de los entrenadores presentes en la contienda, entre ellos Yefer Ramírez, Neifer Ramírez, Franklin Yarit y Alvin Rodríguez.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano