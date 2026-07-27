Tormenta eléctrica y vientos huracanados causan estragos en el estado Zulia

Una intensa tormenta eléctrica, acompañada de vientos huracanados, azotó la noche del domingo al estado Zulia, donde causó estragos en Maracaibo y otras zonas.

Según medios nacionales, pasadas las 9:30 p.m., el fenómeno meteorológico causó el colapso de infraestructuras, severas inundaciones residenciales y el corte generalizado del suministro de energía eléctrica y agua potable en varios municipios de la entidad.

Las comunidades del norte de Maracaibo sufrieron el impacto más duro de la precipitación. Calles y avenidas quedaron sumergidas bajo el agua, provocando que el torrente ingresara a numerosas viviendas y conjuntos residenciales. Entre las zonas con mayores afectaciones reportadas por los residentes se encuentran Milagro Norte, Isla Dorada, avenida El Milagro, avenida Fuerzas Armadas, Santa Rosa de Agua, Altos de Jalisco y el Parque La Marina, así como San Jacinto, Delicias Norte y las inmediaciones del antiguo Core 3 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Más áreas afectadas

El torrencial aguacero también afectó a municipios colindantes de San Francisco, Mara, Cabimas, La Cañada de Urdaneta y Jesús Enrique Lossada. El paso de la tormenta dejó a oscuras a amplios sectores de la capital zuliana y zonas adyacentes. La periodista Mariela Nava destacó que las fuertes ráfagas de viento fueron la causa principal del fallo masivo en el servicio eléctrico, mientras que el comunicador social Leandro David difundió imágenes del impacto de las precipitaciones en la red vial del norte de Maracaibo.

Las autoridades regionales confirmaron que la caída del sistema eléctrico provocó un efecto dominó que paralizó la distribución de agua potable, afectando directamente a los sistemas Burro Negro (Costa Oriental del Lago), Tulé, Plantas B y C, y diversas estaciones de bombeo.

«Se reportó el colapso de una torre de comunicación en Cerros de Marín, sin pérdidas materiales mayores», informaron voceros del gobierno regional.

Plan activado

Ante la contingencia, las autoridades desplegaron un plan de supervisión constante en los caudales y zonas vulnerables, manteniendo especial atención en las cañadas Fénix y El Ahogado, así como en las comunidades de Gonzaga, Virginia, Zapara y Don Bosco.

Se reiteró un llamado a la ciudadanía a mantener la calma y la alerta preventiva mientras las cuadrillas de servicios públicos e instituciones de rescate avanzan en los trabajos de restitución del suministro eléctrico, bombeo de agua y despeje de vías.

Maracaibo / Redacción Web