Un venezolano fallece en un presunto viaje contrabandista de cobre en Trinidad y Tobago

Un venezolano murió y otros dos son buscados por las autoridades de Trinidad y Tobago, luego de que una embarcación en la que viajaban y presuntamente transportaban cobre de contrabando hacia Venezuela, se hundiera en un tramo notoriamente peligroso que separa a ambos países.

Las autoridades trinitenses identificaron a la víctima como Julio López, quien murió ahogado tras el accidente en la Boca de la Serpiente, un tramo de agua de 10 kilómetros que divide a Venezuela y Trinidad y Tobago.

El capitán Vallence Rambharat, jefe del Equipo Hunters de Búsqueda y Rescate, dijo a EFE que la información preliminar indicaba que la piragua transportaba un cargamento de cobre desde Trinidad hacia Venezuela cuando volcó debido al fuerte oleaje durante la madrugada del sábado. Añadió que la embarcación desapareció en aguas frente a la península suroeste de Trinidad, una zona utilizada con frecuencia por contrabandistas que intentan evitar las patrullas de la Guardia Costera.

Búsqueda

Los equipos de búsqueda, integrados por la Guardia Costera de Trinidad y Tobago, personal de la Fuerza de Defensa, rescatistas voluntarios y pescadores locales, continuaron rastreando la costa y las aguas cercanas el domingo por los otros dos pasajeros.

No obstante, las autoridades informaron que una persona sobrevivió al accidente. Esta fue identificada como Nikol Landaeta.

La Boca de la Serpiente y el Canal de Colón han sido considerados desde hace mucho tiempo entre las vías navegables más peligrosas entre Trinidad y Venezuela debido a las fuertes corrientes de marea, los arrecifes poco profundos y las condiciones meteorológicas que cambian rápidamente.

A pesar de esos riesgos, cientos de migrantes y contrabandistas continúan realizando el cruce cada año a bordo de piraguas de madera sobrecargadas.

El hundimiento ha saltado la atención sobre el rico comercio ilegal de cobre en Trinidad y los peligrosos cruces marítimos.

Esto se debe a que las exportaciones de cobre de Trinidad están previstas para finalizar en julio de 2027, luego de que el Gobierno concluyera que las ganancias obtenidas del cobre robado estaban ayudando a financiar grupos del crimen organizado responsables del robo generalizado de infraestructura eléctrica, redes de telecomunicaciones y equipos industriales en todo el país.

Creencia

Los investigadores creen que los traficantes continúan trasladando clandestinamente el metal hacia Venezuela a bordo de pequeñas embarcaciones pesqueras que parten desde playas aisladas de la costa sur de Trinidad.

Funcionarios de seguridad afirman que la intensificación de las operaciones de la Guardia Costera alrededor de Icacos y el Golfo de Paria ha obligado a los contrabandistas a abandonar las rutas tradicionales y a operar cada vez más desde puntos de salida más remotos.

Los cambios geológicos tras los dos terremotos que sacudieron Venezuela a principios de este mes también podrían estar complicando los cruces marítimos que ya eran peligrosos.

La semana pasada, otra embarcación que transportaba a 29 personas, se volcó saliendo de Trinidad con destino a Venezuela.

Dos venezolanos, Edwin Parra y la niña de seis años Brithanny Linneth Yanett León Palacios, murieron ahogados.

Puerto Príncipe / EFE