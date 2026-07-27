Bravos de Margarita adquirió a José Herrera en un cambio con Águilas del Zulia

Bravos de Margarita continúa armando su artillería de cara a la temporada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), concretando cambio múltiple con Águilas del Zulia, que lleva a la isla al receptor José Herrera junto a los jóvenes infielders José Colmenares y Luiyin Alastre a cambio del receptor Elías Díaz y el lanzador Carlos Navas.

"Tenemos tiempo tratando de reforzar la receptoria con una figura experimentada y con la que podamos contar desde el primer día de temporada, lo que está muy bien representado en Herrera. Asimismo, también obtenemos dos jóvenes infielder talentosos, que están viendo acción en el sistema de ligas menores y que tienen mucho que sumar al futuro de nuestra organización”, expresó el gerente general de Bravos de Margarita, Yves Hernández, a Trina Ballesteros, jefa del departamento de prensa de la novena aguerrida.

Herrera cuenta con amplia experiencia en la LVBP, cinco campañas de acción, todas con el uniforme zuliano. Este 2026 vio acción en la sucursal AAA de Texas Rangers, con promedio al bate de .229, OBP .344 y .665 de OPS.

Palabras del nuevo cátcher aguerrido

"Estoy contento por este cambio, por la confianza de la gerencia de traerme a este proyecto que tienen años construyendo. Bravos es un equipo aguerrido, ha estado en el Round Robin los últimos años de la mano de Henry (Blanco), de su staff, de un equipo que está bien balanceado. Demasiados veteranos, buenos y probados en la liga", manifestó el nuevo careta bravo.

Asimismo, dejó claro: "Yo vengo a aportar mi granito de arena, vengo a estar disponible para Henry donde quiera que me necesite y a ganar. Esperamos volver a la final y poder ganarla".

Datos de los infielders

Colmenares es integrante de la filial clase A+ de los Medias Blancas de Chicago, con quienes posee .278 de average, tiene .403 de OBP y .816 de OPS, con tres cuadrangulares. Por su parte, Alastre es un joven prospecto de la organización Cerveceros de Milwaukee, en su filial clase A. Durante sus tres años de experiencia en el sistema de ligas menores, promedia .246, .341 de OBP y OPS .663.

“En este movimiento entregamos una pieza como Elías Díaz, cuyo tiempo con el equipo es limitado por sus responsabilidades en Grandes Ligas. También forma parte de este cambio el lanzador Carlos Navas, que, a lo largo de sus años de trayectoria, demostró inmenso compromiso con la organización, pero para poder obtener las piezas que necesitábamos, nosotros tuvimos que entregar jugadores de gran valía para el equipo”, explicó Hernández.

Porlamar / Redacción Web