Voz Comunitaria | Cientos de familias enfrentan problemas de aguas servidas en sectores de El Tigre (+Fotos)

Un estado crítico de contaminación enfrentan por lo menos 400 familias residentes de El Tigre, municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, por problemas en los sistemas de aguas servidas de sus comunidades.

Entre los sitios afectados destacan el sector Inavi y al urbanización San Antonio, lugares en los que la queja no solo se reduce al malestar ambiental, sino que se extiende hacia la falta de tratamiento adecuado por parte de autoridades.

Lilian López, habitante de San Antonio, expuso que la calle 5, que la comunidad registra un brote de aguas negras desde junio de este año y durante este tiempo la ola de insalubridad ha ido en aumento.

Alertó que la mayor densidad poblacional en la zona está conformada por adultos de la tercera edad, quienes más sufren las consecuencias con alergias y afecciones pulmonares, al vivir entre moscas, plagas y fuertes hedores.

López destacó que las aguas negras, además, bloquean un terreno de acceso hacia dos instituciones educativas. "Los niños y los representantes deben dar la vuelta completa porque no se puede transitar por ahí. Además, con el tema de las aguas negras el monte está muy grande", detalló.

Colapso en Inavi

La situación en Inavi es igual de preocupante para sus habitantes. Las cloacas colapsadas no drenan en lo absoluto, provocando que las aguas servidas se desborden y retornen hacia las viviendas.

Felícita de González es una de las personas que padece esta crisis. Comentó que el agua se queda estancada en el inodoro de su baño y debe hacer limpiezas profundas constantemente para que pueda fluir.

"Tengo que echarle bastante agua con cloro y detergente para que pueda bajar (…) eso está feo, todo Inavi está feo, aquí no le han metido la mano a nada", se quejó la adulta mayor.

El uso de tapaboca para contrarrestar los olores insoportables se volvió un hábito diario para Carmen Teresa Rondón, otra residente de Inavi, quien reiteró que están expuestos a una gran contaminación.

"Cada vez que llueve eso se pone peor. Hemos llegado a ver que las tapas de las cloacas se elevan con el agua y parecen unas fuentes. Eso es un peligro grandisimo que tenemos por donde corre esa agua", resaltó.

Reportes sin solución

En ambas comunidades denunciaron que estas fallas fueron reportadas a través de la Venapp (aplicación del Estado venezolano utilizada para gestionar reportes de servicios públicos). En respuesta se acercaron cuadrillas de la alcaldía, pero supuestamente solo hicieron limpiezas superficiales.

Lilian López mencionó que el pasado sábado en San Antonio hicieron trabajos de succión que no fueron suficientes. "Quedo igualito, como si no hubiesen hecho nada", protestó.

Por su parte, Carmen Teresa Rondón agregó que en Inavi tampoco vieron resultados. "Vinieron con un camión vacuum, pero no se solucionó nada. Limpiaron el monte y ahí dejaron la basura", reclamó.

El temor de los vecinos ya se ha hecho realidad con las constantes lluvias. Las aguas pluviales se estancan y se mezclan con las residuales, formando lagunas putrefactas que terminan dejando aisladas a las familias en sus propias casas.

El Tigre / Damary Díaz