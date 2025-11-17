Tom Cruise recibe su primer Óscar en los Governors Awards

El actor estadounidense Tom Cruise recibió un Óscar honorífico, la primera estatuilla dorada de su carrera, y agradeció a quienes lo han inspirado al tiempo que prometió seguir defendiendo el cine.

«Ojalá sin muchos más huesos rotos», bromeó.

Cruise obtuvo el galardón durante la gala de los Governors Awards﻿ (Premios de los Gobernadores) de la Academia de Hollywood, de manos del director mexicano Alejandro González Iñárritu, tras una ovación de varios minutos de un público entre el que se encontraban figuras como Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Hugh Jackman o Natalie Portman.

Acompañante

En su mesa, el actor compartió la velada con Steven Spielberg, quien lo dirigió en ‘War of the Worlds’﻿ (‘La guerra de los mundos’, 2005), y el propio Iñárritu, con quien actualmente rueda una nueva película y quien definió a Cruise como «la estrella más grande del mundo».

«Hacer películas no es lo que hago, es lo que soy», afirmó el protagonista de ‘Mission: Impossible’ (‘Misión imposible’) al subir al escenario tras recordar que su amor por el cine comenzó incluso antes de que pudiera tener memoria

Los Ángeles / EFE