Tito El Bambino expone "la evolución musical" del reguetón en su nuevo disco

l veterano reguetonero puertorriqueño Tito El Bambino presentó su nuevo disco, ‘La Gente del Patrón’, en el que expone, según dijo en entrevista con EFE, «todos los elementos de la evolución musical» del movimiento urbano junto con colaboraciones de pioneros del género.

«El disco tiene todos los elementos de la evolución musical del reguetón clásico con toques actualizados, pero con la esencia rítmica de lo que era el reguetón de cuando comenzamos el movimiento», explicó El Bambino.

Según relató Efraín David Fines Nevares, nombre de pila del artista, la idea de proponer un disco mezclando los ritmos jamaiquinos y panameños del reguetón del pasado con lo moderno surgió cuando en sus conciertos notó a los más jóvenes conectando con sus canciones de antaño.

Para seguir con ese objetivo, Tito El Bambino, de 44 años, reunió en ‘La Gente del Patrón’ a varios de los reguetoneros pioneros del movimiento como Chencho Corleone y Lito MC Cassidy, así como otras estrellas como Wisin, Jowell y Randy, Arcángel, Zion, Farruko y Ñengo Flow.

Un disco para los soñadores y luchadores

A lo largo del álbum, Tito El Bambino construye un retrato íntimo de su mundo, donde convergen la vida de barrio, la disciplina, la fe y la determinación que lo llevaron a convertirse en una de las figuras más influyentes del género.

«La grandeza nace de la humildad. Este disco es para mi gente, para los que sueñan, luchan y nunca olvidan de dónde vienen», enfatizó Tito, criado en Carolina, ciudad aledaña a San Juan y conocida como ‘La cuna del reggaeton’.

Tito El Bambino se abrió camino en el movimiento urbano en su adolescencia a mediados de la década de 1990 como artista en solitario cuando el género musical se conocía como ‘underground’.

Un legado «de respeto»

Fue en álbumes de ‘disjockeys’ de aquel entonces, como Negro, Stefano y Chiclín, en los que dio sus primeros pasos, hasta que se unió como dúo con su amigo de la infancia, el exreguetonero Héctor El Father, ahora pastor evangélico Héctor Delgado.

Juntos formaron uno de los dúos más poderosos del reguetón y despuntaron a nivel internacional, al lanzar tres discos en conjunto: ‘Violencia Musical’, ‘Nuevo Milenio’ y ‘A la reconquista’.

«El público se merece lo mejor, el respeto, la grandeza. A cualquier parte que vayamos, vamos con un legado de respeto, no a jugar. Ha sido grande. Soy feliz con lo que he visto década tras década, con lo que he podido hacer», reflexionó Tito El Bambino.

Luego del lanzamiento de ‘A la reconquista’, el dúo se rompió, por lo que cada artista comenzó a desarrollar su propia carrera en solitario.

Entre los mejores 100 artistas latinos

Tito El Bambino ha trabajado en varias producciones musicales propias y ha creado temas que lo impulsaron mucho más en la industria musical, como ‘Siente el boom’, ‘Sol, playa y arena’, ‘Caile’, ‘El amor’, ‘El Tra’ y ‘Llueve el amor’, entre otros.

‘Siente el boom’ fue considerada como la canción 38 de todos los tiempos del reguetón por la revista Billboard, que también incluyó al cantante entre los 100 mejores artistas latinos del siglo XXI, listado en el que aparecen desde Bad Bunny a Shakira.

Con una carrera de casi tres décadas, Tito El Bambino enfatizó que la clave de un artista para tener éxito es «seguir dándole sin parar» y tener consistencia.

«No es pegar una canción, sino transformarse para vivir de esto», aseguró el veterano reguetonero.

Miami / EFE