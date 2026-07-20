‎Tigrenses elevaron súplicas por victimas de terremotos durante 3er Camino de Santiago (+Fotos)

Como se tenía programado, este sábado, 18 de julio, la Diócesis de El Tigre, municipio Simón Rodriguez en el estado Anzoátegui, realizó el 3er Camino de Santiago Apóstol, con un recorrido por distintas parroquias e instituciones de la ciudad.

Esta manifestación de fe representó un encuentro fraterno para la comunidad, la cual entre oraciones y cantos caminó junto a la imagen del apóstol, a pesar de la lluvia que se precipitó durante la jornada.

Los devotos elevaron súplicas a Dios, especialmente por todas las personas afectadas por los recientes terremotos en Venezuela y el mundo. Además, muchos de ellos transitaron el camino como una forma de agradecer por favores concedidos.

Reflexión

Para abrir la ruta por tercer año consecutivo, se celebró la Santa misa de envío, presidida por el obispo de la entidad, Monseñor José Manuel Romero Barrios, en la catedral Nuestra Señora del Valle.

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‎En la homilía, Romero reflexionó sobre la existencia como una peregrinación. "Estamos aquí de paso. Por eso celebramos esta hermosa iniciativa que nos une en el Camino de Santiago dentro de nuestra Diócesis, una oportunidad para ganar sus gracias mientras nos preparamos para peregrinar pronto a Santiago de Compostela", compartió.

Posteriormente ‎el recorrido siguió hacia las parroquias Nuestra Señora de Coromoto, San Antonio, y Nuestra Señora de Fátima. Los fieles, luego avanzaron hacia el Centro Cultural Español Cervantes, los templos Santa Clara y San Francisco de Asis y la Cámara de Comercio, hasta llegar a la parroquia Santiago Apóstol.

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‎La feligresía también contó con el acompañamiento de los cuerpos de seguridad y prevención de la ciudad, entre ellos Protección Civil, Tránsito Municipal, Policía Socialista de Simón (Polisosir) y Convivencia Ciudadana.

El Tigre / Damary Díaz