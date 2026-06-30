Tigrense murió en zona de terremotos tras ser deportado de EE.UU.

El cuerpo de Daniel Alejandro Núñez Ramírez, de 28 años de edad, oriundo de El Tigre, estado Anzoátegui, fue hallado sin vida bajo las ruinas del Hotel Santuario de La Guaira, lugar donde lo hospededaron tras ser deportado de Estados Unidos en el vuelo 164, y el cual fue gravemente afectado por los sismos del 24 de junio.

Tras una intensa búsqueda, la madre de Núñez, la abogada Oswadeliz Ramírez, logró dar con su paradero y solicitó ayuda para trasladar los restos hasta el municipio Simón Rodríguez.

Ramírez comentó que su hijo murió el mismo día de los terremotos, luego de que le cayera encima una placa de concreto, pero no fue sino hasta este lunes, 29 de junio, cuando le permitieron ingresar al lugar para retirar el cuerpo en estado de descomposición.

"Yo necesito cremarlo y por la contingencia me lo van a entregar en 10 días aproximadamente. Así como Misión Vuelta a la Patria me lo quería llevar a mi casa esposado y hacer un show, yo necesito que a mi hijo me lo entreguen a la brevedad posible", exclamó la mujer a través de las redes sociales, plataformas que utilizó para documentar el caso.

Cerco estatal

La madre denunció que vivió días de angustia e incertidumbre motivada por el comportamiento de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), quienes supuestamente bloquearon el acceso de personas para buscar entre los escombros del edificio desplomado.

"Un funcionario del Sebin, llamado Jonathan, me dijo que a mi hijo lo habían sacado el día jueves, lo describió, le pasamos una foto y dijo que sí era él", relató la progenitora entre lágrimas para señalar cómo en medio del dolor los uniformados intentaban confundirla y convencerla de que Daniel Alejandro había salido, para que abandonara el lugar.

A pesar de los intentos por disuadirla en su misión, Ramírez continuó en la zona y además denunció que se requería más maquinaria para la recuperación de cuerpos, pues solo contaban con un equipo, insuficiente para la magnitud de la tragedia.

En el proceso, logró obtener una lista manejada por el Sebin, en la que apuntaban un registro de 32 rescatados y 25 desaparecidos, entre estos últimos incluyeron a su hijo.

El Tigre / Damary Díaz