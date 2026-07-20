Adjudicatarios del mercado de Tronconal III se oponen a construcción de muro externo

Un grupo de adjudicatarios del Mercado Municipal José Antonio Anzoátegui, ubicado en el sector Tronconal III de Barcelona, municipio Simon Bolívar del estado Anzoátegui, fijaron posición con respecto a la supuesta construcción de un muro que se está ejecutando en el área externa del centro de expendio.

Los comerciantes, en su mayoría con más de dos décadas trabajando en el lugar, dijeron estar en desacuerdo con la obra. El argumento que tuvieron todos en común fue que el paredón sería un obstáculo en una de las vías de acceso al terreno que sirve como estacionamiento, lo que temen que influya negativamente en las ventas.

Voceros como María Ávila, quien dijo tener más de 35 años laborando en el mercado, también cuestionó que en ningún momento se sometió a consulta la construcción e insistió en que la misma no les deja beneficios, si no que pone en riesgo los ya bajo niveles de venta que tienen.

Obstáculo

A juicio de Luis Pino, adjudicatario con 40 años haciendo vida en el mercado, el levantamiento del supuesto muro sería una mutilación al expendio de Tronconal III.

"El único estacionamiento que nos queda va a ser mutilado por esa pared; una vez que se construya el mercado va a quedar como un recodo", manifestó.

Abraham Aray, otro de los que lleva varias décadas trabajando en el recinto, criticó que el estacionamiento, que originalmente es para los clientes, "está lleno de monte y nunca le han metido la mano", por lo que algunos usan como alternativa el espacio que al parecer será cerrado.

"Si cierran eso ahí nos van a dejar la selva esa, ademas de ese basurero que nos tiene colapsados. Aquí hay zamuros, moscas, el portón está roto y los clientes se quejan", indicó el señor, quien reiteró que esos problemas no han sido atendidos.

Cabe acotar que en el espacio citado por los adjudicatarios de donde va el supuesto muro, hasta la mañana de este lunes 20 de julio solo se podía observar una zanja y un grupo de obreros laborando para extenderla hasta el pavicreto de la vía que lleva a la parte trasera del mercado.

Llamado

María Ávila señaló que los trabajos son ejecutados por personas con uniforme de la Corporación de Vialidad e Infraestructura del estado Anzoátegui (Covinea), por lo que pidió a la presidenta de ese ente, Katiuska Homsi, que se acerque al lugar a hablar con los adjudicatarios.

De igual manera invitó a la comunidad a unirse al llamado, pues cree que a todos les afecta la situación con el basurero clandestino en el que se ha convertido uno de los accesos al mercado.

Barcelona / Javier A. Guaipo