Niños de Arismendi recibieron un agasajo que unió a la alcaldía, la iglesia y el Sistema de Protección

Varias instituciones del municipio Arismendi, en el estado Sucre, se unieron este domingo, Día del Niño, para brindar alegría a los más pequeños.

La alcaldía del municipio Arismendi, el Sistema de Protección del Niño, Niña y Adolescente (Spnna), todos los institutos que hacen vida en la alcaldía y la parroquia San Miguel Arcángel, llevaron a cabo una jornada marcada por la fe y la unión espiritual, que se diferenció de otras celebraciones.

Las actividades se iniciaron en la parroquia San Miguel Arcángel con una eucaristía oficiada por el padre Pablo Cárdenas, donde los pequeños, con globos blancos y oraciones sinceras, recordaron y pidieron por el eterno descanso de las almas de los niños que, lamentablemente, perdieron la vida en el reciente doble terremoto que estremeció al país.

Los niños asistentes disfrutaron al máximo de una variada programación recreativa que incluyó coloridos pintacaritas, juegos tradicionales, espacios de dibujo creativo, hermosas obras de teatro infantil y un mágico recorrido a bordo del trencito, llenando el ambiente de sano entusiasmo y esperanza.

Extensión

La acción demostró un profundo sentido de solidaridad y empatía humana, que el personal del Sistema de Protección Municipal extendió hasta los niños recluidos en el hospital de Río Caribe. Allí visitaron a los pequeños que se encuentran hospitalizados, para llevar un momento de dulzura y palabras de aliento.

La información aportada por la alcaldía, señala el compromiso del alcalde José Guerra de cobijar con amor, fe y felicidad a toda la infancia del municipio en su día especial.

Sucre / Corresponsalía