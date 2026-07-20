Marco Rubio respaldó reuniones entre la AN de 2015 y el gobierno interino para iniciar "proceso de transición" en Venezuela

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, respaldó este lunes las reuniones entre representantes de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015, presidida por Dinorah Figuera, y el gobierno interino de Venezuela, que están previstas para arrancar oficialmente el próximo 1 de agosto.

Durante declaraciones ofrecidas a la prensa, Rubio indicó que ambas partes “han acordado establecer un formato y un foro no solo para las conversaciones de reconciliación, sino también para iniciar el proceso de transición, que es lo que necesita el pueblo de Venezuela”.

El funcionario estadounidense calificó la iniciativa como “muy significativa” y afirmó que, según la valoración del gobierno de Estados Unidos, el acuerdo fue recibido en Venezuela como “una muy buena noticia”.

“Es algo en lo que vamos a participar muy activamente”, destacó Rubio, sin ofrecer mayores detalles sobre el alcance de esa participación.

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También informó que la asistencia destinada a la reconstrucción de Venezuela, tras los terremotos del pasado 24 de junio, supera actualmente los 180 millones de dólares, al tiempo que señaló que se evalúan nuevos aportes y mecanismos de financiamiento internacional.

“Bueno, ya supera los 180 millones de dólares y estamos estudiando… haremos más. Los venezolanos harán más”, expresó el secretario de Estado.

Indicó que Estados Unidos busca apoyar el acceso de Venezuela a financiamiento y créditos internacionales para enfrentar los costos de la reconstrucción, aunque señaló que todavía se encuentra en elaboración una estimación del monto total requerido.

“Todavía están elaborando una estimación del coste total, y será considerable, tanto para la retirada de los escombros como para la construcción de nuevas estructuras”, afirmó Rubio.

Washington / Redacción web