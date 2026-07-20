Realizaron jornada de formación para productores agrícolas en El Charcal de Bermúdez

Productores agrícolas de la zona rural de El Charcal en el municipio Bermúdez del estado Sucre, participaron en dos talleres, uno sobre abono orgánico y lombriz compost, que dictó el equipo de la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología (Fundacite) Sucre; y el otro sobre microorganismos eficientes, que impartió el equipo del Instituto Municipal Agropecuario (Imdapes).

Zoyman García, vocero del área ambiental, señaló que la actividad forma parte de la Misión Madre tierra Venezuela y la 6ta transformación.

Los talleres se llevaron a cabo en las instalaciones del liceo de El Charcal y estuvieron dirigidos a productores agrícolas y brigadistas ambientales de la zona.

La acción formativa fue organizada por el equipo de la Mesa Técnica municipal de Ecosocialismo, Ciencia y Tecnología y forma parte del plan de recuperación de la cuenca de El Charcal, como parte del Plan Nacional de Reforestación Chuquisaca.

Sucre / Corresponsalía