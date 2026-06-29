Terremotos impulsan la compra de artículos de emergencia en comercios de Cumaná

Ferreterías, farmacias, supermercados y tiendas de electrodomésticos de Cumaná, estado Sucre, reportan un aumento en la demanda de linternas, pilas, botiquines, agua potable y radios portátiles, mientras ciudadanos buscan estar mejor preparados ante posibles réplicas.

Después de los terremotos registrados el 24 de junio, comerciantes de distintos sectores aseguran que durante los últimos días aumentó el interés por productos relacionados con la prevención y la atención de contingencias.

Las linternas, pilas, baterías externas para teléfonos, botiquines de primeros auxilios, agua potable, alimentos no perecederos, velas, fósforos y radios portátiles figuran entre los artículos más buscados por la población, impulsados por la incertidumbre que dejaron los movimientos telúricos y las réplicas registradas posteriormente.

En algunas ferreterías, los encargados indicaron que muchos clientes consultan sobre lámparas recargables, extensiones eléctricas y equipos que puedan utilizarse durante interrupciones del servicio eléctrico.

En supermercados, trabajadores comentan que algunas familias optaron por abastecerse de agua embotellada, alimentos enlatados, galletas, leche de larga duración y otros productos que puedan conservarse durante varios días.

Las farmacias también reportaron un incremento en la compra de medicamentos de uso frecuente, gasas, vendas, alcohol, soluciones antisépticas y otros implementos para botiquines familiares.

“Muchas personas llegan diciendo que quieren estar preparadas por si ocurre otro movimiento fuerte. No compran por desesperación, sino por prevención”, comentó el encargado de un establecimiento comercial.

Otro comerciante señaló que “la gente pregunta bastante por linternas y pilas. Algunos recuerdan el terremoto de Cariaco y prefieren tener todo listo en casa”.

Especialistas en gestión de riesgos recomiendan que cada familia cuente con un kit básico de emergencia que incluya agua potable, alimentos no perecederos, linterna, radio portátil, baterías, botiquín, documentos importantes protegidos y una lista de contactos de emergencia, con el fin de responder de mejor manera ante cualquier eventualidad sísmica.

Cumaná / Lino Castañeda