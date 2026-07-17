Terna arbitral venezolana impartirá justicia en el partido por el tercer lugar del mundial

El duelo por el tercer lugar de la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026 tendrá un valor especial para Venezuela, pues la terna arbitral compuesta por Jesús Valenzuela, Tulio Moreno y Jorge Urrego será la encargada de impartir justicia.

Dicho compromiso, donde se verán las caras dos selecciones europeas (Francia vs Inglaterra), se disputará este sábado 18 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos, a partir de las 5:00 pm (hora venezolana).

Para el equipo integrado por Valenzuela (juez principal), Moreno y Urrego (jueces de línea), el del sábado será el cuarto y último desafío en el que dirigirán en el presente mundial. A esa cifra se le suman los dos careos en los que intervinieron en Catar 2022, donde curiosamente también estuvieron involucrados ingleses y franceses.

Estatus

La designación de Valenzuela como árbitro del penúltimo partido de la Copa del Mundo por parte de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), deja claro el estatus que tiene el nativo de Portuguesa a nivel internacional.

El juez de 42 años ha participado ya en dos mundiales, además de ser habitual en duelos de alto calibre en Copa Sudamericana y Copa Libertadores, así como Copa Intercontinental, Mundial de Clubes, Copa América, sin dejar por fuera la Liga Futve.

Mundial 2026

En la presente Copa del Mundo Valenzuela ya pitó en dos choques de fase de grupos: Australia vs Turquía y Bosnia y Herzegovina vs Catar. En fase de eliminación directa dirigió el Costa de Marfil vs Noruega (16avos de final) y ahora el Francia vs Inglaterra en donde estará en juego el tercer lugar.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo

Jesús Valenzuela sigue haciendo historia para el arbitraje venezolano a nivel internacional/ Foto: EFE