Psicóloga dictó charla sobre aprender a sobrellevar el duelo tras los terremotos

Aprender a sobrellevar el duelo, vivirlo y no reprimirlo fue el tema central del conversatorio dirigido por la psicóloga Verónica Vieito, para abordar la importancia de la ayuda psicológica después de los terremotos.

Vieito encabezó la actividad convocada por el equipo municipal de Vente Venezuela (VV) en Anaco, a la cual asistieron familiares de sobrevivientes de los movimientos telúricos registrados el 24 de junio, quienes compartieron sus vivencias tras perder a seres queridos.

Aunque hasta los momentos la psicóloga no ha atendido a ningún damnificado que haya llegado desde Caracas o La Guaira, expresó su disposición para apoyar a quienes se encuentren en esa situación.

"Pertenezco a la línea de atención gratuita que ha prestado apoyo a todo el país por teleconsulta y, a través del teléfono 0422-6452365, puedo asistirlos vía online o puedo asistirlos en un refugio designado", explicó.

Dijo que también puede brindar atención a cualquier refugiado en la ciudad, en su consultorio, ubicado en calle Brasil, edificio Chaparral, local Centro de Atención y Formación Manitos Creativas.

Riesgos

Al ser consultada sobre los riesgos que, a nivel de salud mental, podría enfrentar un sobreviviente de los terremotos que no reciba atención psicológica después de un hecho tan traumático, Vieito destacó que el venezolano acostumbra tener una red de apoyo bastante significativa. "El amor que se siente como familiar, como amigo cercano, cura muchísimo", enfatizó.

No obstante, señaló que existe un riesgo pronunciado en el aumento de las tasas de suicidio y, en el caso de los niños, pueden terminar en una situación de violencia. También considera que los adultos pueden perder el norte y caer en actos delictivos.

"Sin embargo, pienso que el psicólogo es una de las primeras manos aliadas para estas situaciones. Más que un problema, yo veo una solución. En Barcelona hay comisiones gigantescas que se han extendido por todo el territorio", acotó.

Recomendación

Sobre la recomendación que da para cuidar la salud mental ante la avalancha de información que circula en redes sociales, sugirió organizar horarios para dedicarse a ver noticias y tener redes de apoyo que no necesariamente tienen que estar vinculadas con atención de salud primaria o atención especializada.

"Muchas veces encontramos la paz en las personas más allegadas. En cuanto a la información que les llega, creo que tener organización para ver noticias es vital para preservar la salud mental", indicó.

La profesional agradeció la invitación a participar en el conversatorio convocado por la dirigencia del partido azul en la ciudad gasífera, lo que le permitió entrar en contacto con familiares afectados por la catástrofe que vivió el país hace tres semanas.

A la actividad asistieron los miembros de la dirección ejecutiva municipal de Vente Venezuela, encabezada por Julio Itriago.

Anaco / Danela Luces