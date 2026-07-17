Exalcalde de Macanao rechaza comicios regionales y exige presidenciales para María Corina Machado

El presidente de Primero Justicia en el estado Nueva Esparta y exalcalde del municipio Península de Macanao, José Nicasio Narváez, fijó una postura firme frente a los próximos movimientos políticos en el país. El dirigente político descartó de manera contundente la posibilidad de avanzar hacia procesos electorales que no estén enfocados en el máximo cargo del poder ejecutivo nacional.

Las declaraciones del líder regional de la tolda aurinegra se producen en la víspera de una agenda de trabajo conjunta que arrancará el primero de agosto. Este ciclo de encuentros reunirá a los diputados electos en el año 2015 y a los miembros de la actual Asamblea Nacional con el firme respaldo y promoción del gobierno de los Estados Unidos.

El exburgomaestre enfatizó, desde Boca del Pozo, municipio Península de Macanao, que la ciudadanía no busca votaciones para elegir alcaldes ni gobernadores en este momento. Rechazó cualquier intención de prolongar la situación política actual por un periodo adicional de tres años, argumentando que la prioridad absoluta debe ser el cambio en la conducción del Estado venezolano.

Narváez insistió en que el único camino válido para las fuerzas democráticas es la realización de elecciones presidenciales. Según el dirigente, el objetivo central de este reclamo es lograr que María Corina Machado asuma de manera legítima la presidencia de la república.

Este debate surge justo cuando las reuniones internacionales están programadas para iniciar seis meses después de que Nicolás Maduro dejara de ejercer el poder.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero