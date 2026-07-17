Periodista David Alandete: documentos desclasificados de la CIA describen presunto plan para manipular la elección entre Chávez y Capriles

El periodista de la cadena ABC David Alandete publicó en su cuenta de X imágenes del informe desclasificado de la CIA sobre presuntos planes atribuidos al aparato estatal venezolano para manipular resultados electorales mediante sistemas electrónicos.

"El primer episodio detallado se remonta a las elecciones presidenciales de 2012, en las que Chávez se enfrentó a Henrique Capriles", escribió Alandete, quien señaló que, según fuentes citadas por la CIA, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y el Consejo Nacional Electoral (CNE) colaboraron para alterar los resultados mediante máquinas previamente programadas.

De acuerdo con la publicación del periodista, la operación contemplaba "instalar equipos alterados en aproximadamente 300 centros electorales de zonas tradicionalmente chavistas", con el objetivo de "garantizar una ventaja de unos 1,5 millones de votos".

El reportero de la ABC ante la Casa Blanca recordó que Chávez ganó las elecciones de 2012 por una diferencia cercana a 1,6 millones de votos. Según una de las fuentes citadas en el informe, el entonces presidente "felicitó después a los responsables por haber aplicado con éxito el plan".

La publicación de Alandete se produjo después de que Donald Trump revelara que la CIA llevaba años documentando la capacidad del régimen chavista para manipular elecciones mediante sistemas electrónicos.

Washington / Redacción web