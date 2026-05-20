Alianza entre la UDO Nueva Esparta y sector privado logra la recuperación de 70 pupitres

La Universidad de Oriente, Núcleo de Nueva Esparta (Udone), ubicada en el sector Guatamare del municipio García, recibió un lote de 70 pupitres completamente recuperados a través de una alianza entre las autoridades académicas y el sector privado.

Esta iniciativa comenzó en septiembre de 2025 mediante una gestión liderada por la decana Luisa Marcano de Montaño, junto con los profesores Joel Moreno y Daniel Jiménez, en coordinación con el empresario Andrés Rasse.

El propietario de la empresa Perfect Line colaboró con la restauración especializada de estas unidades, las cuales ya se encuentran disponibles para el uso de la comunidad universitaria tras concretarse su traslado este jueves.

El mobiliario restaurado se distribuyó de manera inmediata en las aulas correspondientes a las áreas de Ciencias y la Unidad de Cursos Básicos.

La llegada de estos asientos representa un apoyo directo a las condiciones de estudio dentro del campus, luego de un proceso de reparación que tomó varios meses de trabajo en los talleres de carpintería.

Las autoridades universitarias destacaron la importancia de coordinar la logística necesaria para movilizar el material, logrando un impacto positivo e inmediato en la calidad del entorno educativo de los estudiantes.

Asimismo, diversos grupos de alumnos impulsan jornadas de mantenimiento para mejorar las instalaciones del edificio de la Escuela de Ingeniería y Ciencias Aplicadas (EICA).

Los estudiantes de Informática de la asignatura Organización y Estructura del Computador, bajo la guía del profesor Celis Hernández, se organizaron para restaurar pupitres en sus propios salones de clase. Esta labor cuenta con la coordinación de Brando Johnson, quien se desempeña como responsable del proyecto de recuperación de estos espacios académicos.

A estas tareas de servicio comunitario se sumaron los jóvenes de la Escuela de Hotelería y Turismo, dirigida por Guzmán León.

Como parte de las actividades de la materia Ética y Bienestar Social, los cursantes ejecutan labores de recuperación tanto en el mobiliario escolar como en las áreas de jardines.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero