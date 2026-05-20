Alcaldesa Herrera: Feria San Celestino contó con masiva asistencia y dejó gran impacto económico (+Fotos)

La alcaldesa del municipio Simón Bolívar del estado Anzoátegui, Sugey Herrera, presentó este martes, el balance de la Feria San Celestino 2026, la cual se desarrolló del 15 al 17 de mayo en honor al patrono de Barcelona, teniendo como epicentro la plaza Libertadores.

Desde ese espacio, ubicado en el municipio Simón Bolívar, la mandataria destacó que las diferentes actividades culturales, deportivas y recreativas contaron con una asistencia masiva y dejaron un gran impacto económico.

Detalló que solo la zona de emprendimiento y gastronomía generó un flujo de dinero estimado en 520.374,96 dólares (equivalentes a más de 269 millones de bolívares); mientras que los comercios aledaños, señaló, reportaron ingresos superiores a los 82 mil dólares.

Asistencia

En cuanto a la asistencia, Herrera explicó que la zona de emprendimiento y gastronomía recibió a 53 mil 952 asistentes, cifra que representa un incremento de 48%, con respecto a la edición 2025.

Además, dijo que este espacio permitió la participación de 40 emprendedores y propició la creación de 163 empleos directos y 489 indirectos.

Herrera indicó que los conciertos se convirtieron en el epicentro del entretenimiento, registrando una asistencia de 83 mil personas durante los tres días, siendo el domingo 17 el más concurrido, con 40 mil visitas.

Más detalles

Por otro lado, la mandataria municipal manifestó que la exposición ganadera, que reunió a más de 70 ejemplares de diversas fincas de la región, atrajo a más de 20 mil visitante; mientras que la Expo Café Barcelona logró atender a más de 11 mil personas.

En el ámbito deportivo, Herrera celebró que la Media Maratón San Celestino 2026 convocó a 2 mil 200 corredores, quienes disfrutaron de una ruta resguardada con 22 puntos de control de accesos.

De igual manera, la alcaldesa destacó que para garantizar la movilidad de los ciudadanos durante la feria, requirieron que más de 45 unidades de transporte laboraran hasta las 3:00 am desde el Terminal Bolivariano Hugo Chávez, registrando un promedio de 3 mil 565 personas diarias.

Para finalizar, Herrera informó que la jornada cerró sin ninguna incidencia, gracias al dispositivo de seguridad y prevención integral que se activó con el despliegue de 320 funcionarios, apoyados del monitoreo a través de 20 cámaras del sistema de videovigilancia.

Barcelona / Elisa Gómez