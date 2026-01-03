Temporadistas se ausentaron de los balnearios en Lechería este sábado

Toldos vacíos. Es lo que se observa este sábado 3 de enero en los balnearios del municipio Urbaneja, ubicados en la zona norte del estado Anzoátegui.

Más de 120 toldos habrían sido instalados para recibir a los temporadistas que acostumbran visitar las playas de Lechería los primeros días de enero, pero esta vez el escenario fue distinto. Todo estaba desolado.

Andrea Montes es una de las encargadas de alquilar toldos en playa Lido de Lechería y asegura que nunca había visto el balneario tan solo durante una temporada.

"Algunos bañistas llegaron a la playa y al observar que todo estaba solo se retiraron, mientras que otros pocos prefirieron quedarse un rato", resaltó.

La comerciante comenzó a retirar parte de los toldos a las 11:00 de la mañana por "motivos de seguridad", sin embargo, cree que este domingo el panorama pueda ser más favorable.

La afluencia de lugareños y visitantes suele ser alta en las playas Lido, Cangrejo y Los Canales de Lechería durante estas temporadas, y pese a la proyección de las autoridades locales, de superar la movilización de cuidarnos en la jurisdicción, este sábado 3 de enero, tras el contexto político del país, el escenario fue distinto.

Lechería / Redacción web