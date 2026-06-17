Taller sobre conservación de tortugas marinas en Bermúdez instruyó acerca del trato durante el desove

El Día Mundial de la Protección de las Tortugas Marinas motivó la realización de un taller sobre la conservación de esta especie, que se realizó en el sector La Marina de Playa Grande, en el municipio Bermúdez, estado Sucre.

Soyman García, director de Ambiente de la alcaldía de Bermúdez, detalló que la actividad contó con la participación de pescadores y habitantes de Playa Grande, Villa del Mar, La Restinga, Copey y Copacabana, así como de las instituciones que hacen vida en el Gabinete Municipal de la 6ta Transformación, Ecosocialismo, Ciencia y Tecnología, al igual que organismos de seguridad, policiales y militares, vinculados al tema.

Los facilitadores del taller fueron Alejandro Figueroa, responsable de Biodiversidad del ministerio de Ecosocialismo y García, como director municipal de Ambiente.

Objetivo

Explicó que el tema central se desarrolló en función de orientar e informar el protocolo necesario para la acción, al momento del arribo de las tortugas al litoral carupanero y la protección de sus huevos. “Igualmente, se indicó su importancia para la biodiversidad marina y la manera de ayudar a su conservación ya que se encuentran en extinción, principalmente, por la acción del hombre”.

García adelantó que existe la intención de la municipalidad de decretar zona protegida por el desove de tortugas marinas, a parte de las playas donde arriban estos importantes reptiles en la localidad carupanera.

Sucre / Yumelys Díaz