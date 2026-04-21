Supervisan plan de contingencia hídrica en Nueva Esparta

Se activó el plan de contingencia hídrica en Nueva Esparta. Desde el llenadero de El Piache, en el municipio García, se coordinó el llenado y despacho de unidades de transporte cisterna de agua.

El General de Brigada Rafael Ignacio Rodríguez Adames, segundo comandante de la Zona Oriental de Defensa Integral (Zodi) N° 71, aseguró que el llenadero funciona con total normalidad para cumplir con el ciclo de carga.

El representante de la hidrológica nacional verificó que el suministro técnico se mantenga operativo, permitiendo que las unidades pesadas completen sus rutas de distribución hacia los sectores más necesitados de la entidad.

Hora cero

La supervisión se realizó en un contexto de tensiones, tras el llamado a “Hora Cero” por parte de un grupo de transportistas de cisternas.

Pese a esta convocatoria, el flujo de trabajo en la planta se mantuvo bajo resguardo para evitar interrupciones en el servicio a la población.

Durante la jornada se reportó el llenado de más de 100 camiones cisterna bajo un esquema de seguridad integral. Esta modalidad busca garantizar que el recurso llegue de manera eficiente a las comunidades, priorizando las zonas que han reportado mayores periodos sin suministro por tubería.

El operativo continúa activo con personal militar y técnico.

Llenadero vacío

Durante horas de la mañana, el llenadero se mantuvo prácticamente vacío, solamente con cisternas de uso oficial e instucional.

Además, la Zodi estableció un cronograma de llenado para las cisternas por municipio.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero