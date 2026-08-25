Sucrex instruyó a productores de Carúpano-Paria sobre requisitos para realizar exportaciones

La Corporación de Comercio Exterior del Estado Sucre (Sucrex) sostuvo un encuentro en Carúpano, municipio Bermúdez, con productores locales para dar a conocer las funciones del ente y los procedimientos para concretar el proceso de comercializar fuera del país.

Andrés Varela, presidente de Sucrex, destacó que establecieron un aula de formación y un “test del exportador” para facilitar la exportación y evaluar la preparación de las empresas. Agregó que sumaron al Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) para la protección de los productores.

Varela informó que existe un portafolio de inversión de Sucre, que recoge las potencialidades del estado y están trabajando en la reactivación de inversiones, incluidos las internacionales. Precisó que el portafolio incluye potencialidades en minería no metálica, agricultura, infraestructura, pesca y turismo y se creó una vitrina de productos de calidad de exportación para inversionistas y un catálogo de empresas.

Debilidad

Reconoció que la principal debilidad histórica de la entidad ha sido la dificultad para consolidar un volumen de contenedores que permita a los barcos hacer parada.

Destacó la necesidad de que el sector privado se una a las iniciativas de la corporación para impulsar el comercio internacional.

Al hacer un balance de lo actual, dijo que hay alrededor de 35 empresas en el estado que continúan exportando, principalmente cacao y productos de pesca, por lo que la corporación trabaja para reducir el papeleo y simplificar los permisos, facilitando el proceso de exportación.

Para esto, sseveró, se creó una ventanilla única en Cumaná para obtener permisos que antes requerían viajar a Caracas.

Con respecto a los puertos de la entidad, informó que se encuentran realizando esfuerzos para reactivar el de Carúpano, que requiere dragado y la creación de condiciones adecuadas.

Auspicio

El evento contó con el auspicio de la Cámara de Comercio de Carúpano y su vicepresidente Tulio Otero, destacó la importancia del asesoramiento para quienes quieran emprender o no saben cómo exportar debido al papeleo.

Señaló que Sucre posee grandes potencialidades en productos como sal, cacao, café y tubérculos y asegueó que en muchos casos se pierden productos como aguacate y mango, que podrían exportarse, debido a la falta de apoyo a pequeños productores.

Otero resaltó que la entidad cuenta con infraestructuras operativas clave, como tres puertos y tres aeropuertos, y recordó la lucha del ente gremial por la reactivación total de estos elementos para que permitan que la entidad sea una potencia exportadora.

“El estado es uno de los mayores productores de sardinas y tiene otras especies marinas con potencial exportador. La exportación genera divisas y tributos, los cuales actualmente benefician a otros puertos y aduanas, lo que representa una "fuga importante de beneficios para Sucre”.

Sucre / Yumelys Díaz