Avería en circuitos de la Planta Luisa Cáceres de Arismendi deja sin servicio eléctrico a comunidades del municipio García

Una avería registrada en los circuitos 01 y 07 de la Planta Luisa Cáceres de Arismendi, en el sector La Isleta del municipio Mariño, mantiene sin servicio eléctrico a diversos sectores del estado Nueva Esparta.

Las interrupciones del suministro afectan de manera particular a las comunidades del municipio García, donde los habitantes reportan múltiples horas continuas a la espera de la restitución del servicio. Entre las zonas más perjudicadas se encuentran Villa Rosa, San Antonio, Pedro Luis Briceño y Nueva Segovia.

Según reportes extraoficiales, la falla fue detectada a la 1:00 pm de ayer lunes 24 de agosto. Personal técnico de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) laboró durante la tarde y la noche en un intento por restablecer el fluido eléctrico en los circuitos comprometidos. Sin embargo, pasadas las 2:00 am, las cuadrillas decidieron suspender la operación de ambas líneas debido a la presencia de cables subterráneos quemados en un área de difícil acceso.

Para abordar la reparación requerida, las autoridades prevén el ingreso de maquinaria pesada con el propósito de despejar el terreno. Este procedimiento busca permitir la localización del punto exacto de la falla subterránea para avanzar en las labores de restitución del servicio en la entidad insular.

Falta de información molesta a vecinos

Hasta el momento, los organismos oficiales no han emitido comunicados detallados sobre el tiempo estimado para la solución definitiva.

Los residentes del municipio García expresaron su preocupación por el impacto del corte prolongado en las familias de la zona.

La vecina Johanna Mata manifestó que "pasamos toda la noche sin luz y a esta hora no ha llegado; ¿podrán informar? Son 18 horas".

Los residentes hacen un llamado urgente a las autoridades en vista de la cantidad de niños y adultos mayores que habitan en los sectores afectados.

Las quejas por la falta de información directa por parte de la empresa eléctrica se replican entre los usuarios de los sectores afectados.

Más detalles

Almery Solorzano señaló que en "Cotoperiz llevamos 15 horas y contando, y ayer publicaron 'Listo los mantenimientos en la Planta Termoeléctrica Juan Bautista Arismendi'. Qué bárbaro, el mantenimiento era que la luz se fuera por más tiempo".

Los pobladores cuestionan la efectividad de las maniobras preventivas anunciadas previamente por las autoridades del sector.

La imposibilidad de reportar las averías a través de los canales telefónicos oficiales genera malestar continuo entre los habitantes.

Más testimonios

Andry Bermúdez acotó que "El Dátil Sur está sin luz desde la 1:00 pm, y llamas a Corpoelec y nadie contesta. Los números de avería son de adorno, porque son tan ineficientes que ni siquiera pueden contestar, aunque sea para mentir y decir que lo están arreglando, cosa que ni creo. Pasó un camión, preguntamos y su respuesta fue: 'Están buscando una falla que no consiguen'. ¿Será que la están buscando en el cable submarino? Cada día más pésimo el servicio, pero las tarifas por las nubes".

El problema del suministro eléctrico abarca de forma simultánea diversos puntos geográficos del municipio García. María Marcano declaró que "en La Capilla, Valle Verde y Cotoperíz tenemos ya 10 horas sin electricidad".

Las comunidades se mantienen a la espera de que el despliegue de la maquinaria pesada en la Planta Luisa Cáceres de Arismendi logre ubicar la avería subterránea y restablecer la energía eléctrica.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero