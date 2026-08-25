En embarcadero guanteño reportan aumento de flujo de bañistas en agosto (+Fotos)

Durante las primeras semanas de las vacaciones escolares hubo baja afluencia de bañistas en el embarcadero La Baritina de Guanta, sin embargo, durante el mes de agosto, esto cambió.

Así lo reportaron vendedores de boletos consultados la mañana de este martes 25 de agosto. Precisaron que la mayor cantidad de personas se ha observado los fines de semana.

En el caso de Isla de Plata, entre sábado y domingo recibe hasta 600 visitantes desde que llegó agosto, mientras que en los días de semana registra una asistencia diaria de unas 200 personas, precisó Yusmila Hernández, encargada de la taquilla de las salidas a este destino.

Más detalles

Añadió que durante la temporada vacacional no sólo han recibido ciudadanos de Anzoátegui, sino también de otros estados como Carabobo, Miranda y Bolívar.

"Este año ha sido alta la visita de gente de Puerto Ordaz. Esperamos que en el cierre de la temporada sigamos viendo turistas, pues los seguimos tratando bien y dándoles un excelente servicio", aseguró.

Cabe mencionar que por parte de esta cooperativa, que sólo presta servicio hacia Isla de Plata, están activas nueve lanchas.

Más visitantes

En el caso de Punta La Cruz, otra de las playas más visitadas en Guanta, el presidente de la cooperativa turística Baritina-Puerto La Cruz, Reinaldo Jiménez, detalló que en agosto han trasladado a esa playa a un promedio de 2 mil personas cada fin de semana.

"Tenemos 11 lanchas y los fines de semana dan dos vueltas cada una. Las primeras semanas de julio estuvo baja la afluencia, pero en agosto subió y creemos que este fin de semana, así como las primeras semanas de septiembre, aumentará la cantidad. En los días de semana, estas cifras bajan a 30%", acotó.

Por otro lado, criticó que se cobre una tasa de salida (Bs 300) a los bañistas y que, a su juicio, esto no se traduzca en mejoras para el sitio turístico.

Necesidad

"Hace falta una remodelación de la infraestructura, los baños, y que haya una presentación en la entrada más agradable, que tenga una valla que diga 'Bienvenidos', que se observen las diferentes rutas, los nombres de las cooperativas. Están cobrando esa tasa y ya van tres temporadas que todo sigue igual en el embarcadero. Nos hemos reunido con el alcalde para plantear esto y hace caso omiso, estamos esperando respuesta desde hace un año", afirmó Jiménez.

Adicional a las cooperativas tradicionales, en este muelle laboran tres líneas de transporte acuático privados, las cuales también ofrecen tour por las diferentes islas del Parque Nacional Mochima.

Guanta / Jesús Bermúdez