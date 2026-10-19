Sucrenses Andrimar Benítez y Fanny Martínez buscan dejar huella en el concurso Miss Venezuela

Andrimar Benítez y Fanny Martínez son dos jóvenes que contrastan en el físico, pero a quienes une una larga cadena de similitudes y coincidencias. La primera, ambas son candidatas al Miss Venezuela 2026; y la otra gran condición que las iguala es que las dos son oriundas del estado Sucre.

Martínez es la representante de la tierra del Gran Mariscal, mientras que la carupanera Andrimar Benítez, ciñe la banda del estado Amazonas en el certamen, que se realizará el próximo 3 de diciembre.

Las jóvenes sostuvieron un encuentro con medios locales y regionales en Carúpano, donde aprovecharon para hablar de sus expectativas, sus metas y el duro trabajo que enfrentan día a día, como parte de la preparación del concurso.

Orgullosas

De entrada, manifestaron su orgullo por ser sucrenses y agradecieron el apoyo que han recibido, tanto en Cumaná como en Carúpano, capital del municipio Bermúdez.

Ambas jóvenes comparten la experiencia de haber sido candidatas al reinado del Carnaval de Carúpano, en ediciones distintas, y haber sido reinas de la franquicia Belleza Trendic, que tiene su asiento en la entidad y que fue la organización que las postuló al concurso nacional.

Andrimar, de 26 años de edad, y Fanny de 21, son estudiantes de Comunicación Social y reconocen que los cambios en el Miss Venezuela, las ponen en el compromiso de mostrar una formación esmerada e ir más allá de los formatos conocidos.

Dijeron que buscan continuar el legado de mujeres que han dejado huella en el concurso y que tienen la capacidad de cumplir con los estándares y dejar al estado Sucre en lo más alto.

Conectar

Benítez enfatizó que no todas las reinas de belleza deben tener una historia catastrófica para conectar. “Yo, gracias a Dios, tengo unos padres increíbles, tuve una infancia maravillosa y eso es lo que yo quiero dar a conocer, que no todas las misses tenemos una historia de terror para conectar con las personas. Hoy quiero ser motivación e inspiración para todas las niñas carupaneras que anhelan estar en el Miss Venezuela”.

Destacó que participa en la Fundación Azul en Carúpano, la cual está enfocada en mejorar la calidad de vida y educación de niñas vulnerables.

“El Miss Venezuela es una plataforma transformadora que da visibilidad a las labores sociales”, agregó.

Por su parte, Fanny Martínez desafía esos estereotipos al practicar boxeo y ser miss, afirmando que “los límites están en nuestras mentes”.

Ambas candidatas han recibido comentarios positivos y negativos tras el anuncio de sus bandas. A pesar de lo malo, se enfocan en lo bueno y ven la mayor visibilidad como algo positivo. “Yo puedo tener los tacones, puedo tener los guantes y no va a pasar absolutamente nada. Sigo siendo la miss, sigo siendo la boxeadora”.

Las jóvenes dejaron un mensaje de motivación de seguir persiguiendo sueños y reconocieron que este año “hay muchas mujeres buenísimas, que tienen muchos estudios, hablan muchos idiomas. Pero siento que todos estamos a la par, que cualquiera puede ganar”, señaló Benítez.

Sucre / Yumelys Díaz