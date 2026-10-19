Sucre busca reactivar exportaciones pesqueras hacia Estados Unidos

La reactivación de las exportaciones de productos pesqueros hacia Estados Unidos (EE. UU.) figura entre las gestiones que adelanta el Gobierno nacional para recuperar la actividad industrial en el estado Sucre, un proceso que depende de las autorizaciones de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (Noaa por sus siglas en inglés), organismo estadounidense que regula la materia.

El ministro de Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo, informó que el tema fue abordado durante una reunión con representantes en sucre de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) y de la Federación de Cámaras y Empresas de Venezuela (Fedeindustria); así como con del sector pesquero industrial de esta entidad y Anzoátegui.

Explicó que las autoridades venezolanas se encuentran a la espera de la aprobación necesaria para retomar los envíos al mercado estadounidense.

Además de las exportaciones, las conversaciones incluyeron el suministro de combustible para las embarcaciones y la necesidad de mejorar la eficiencia en su distribución.

Loyo señaló que la discusión no se limitó al precio del diésel, sino que también contempló mecanismos para reducir los tiempos de espera y facilitar que los barcos puedan salir a faenar con mayor frecuencia.

Mesa técnica

El ministro anunció que en los próximos 15 días se establecerá una mesa técnica para acordar medidas dirigidas a la recuperación del sector pesquero industrial.

Entre los asuntos que se prevé discutir están la posibilidad de convertir los puertos de Sucre en puntos de descarga y exportación, la reducción de aranceles y la simplificación de trámites mediante una taquilla única.

Loyo sostuvo que los mecanismos de apoyo al sector deben contribuir a su desarrollo y utilizarse de manera eficiente. En ese sentido, planteó la necesidad de revisar tanto los costos del combustible como los procedimientos que inciden en la operatividad de las flotas.

Las medidas propuestas buscan mejorar las condiciones para que las embarcaciones retomen sus actividades y para que los puertos regionales tengan mayor participación en las operaciones comerciales vinculadas con la pesca.

La instalación de la mesa técnica y el avance de las autorizaciones para exportar serán pasos clave en las gestiones anunciadas para impulsar la recuperación de la industria pesquera en Sucre y Anzoátegui.

Cumaná / Lino Castañeda