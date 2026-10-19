Campeonato de Aguas Abiertas reunió a 1.500 personas en Mochima

Las aguas del Parque Nacional Mochima fueron escenario, este sábado 17 de octubre, de una jornada deportiva que convocó a más de 800 nadadores de diferentes regiones de Venezuela, durante la séptima edición del Campeonato de Aguas Abiertas Mochima 2026.

La competencia reunió aproximadamente a 600 adultos y más de 200 niños. A la participación de los atletas se sumaron familiares y visitantes, para una asistencia estimada de 1.500 personas, de acuerdo con el balance suministrado sobre la actividad.

El periodista deportivo Humberto Turinese, quien presenció la jornada, resaltó la convocatoria alcanzada y el aporte de este tipo de eventos a la promoción de la actividad física y al movimiento turístico en el estado Sucre.

Destacan el escenario natural

Entre los participantes estuvo el tachirense Diego Vera, integrante de la selección nacional de natación, quien se impuso en su categoría. El deportista destacó que las aguas abiertas requieren preparación constante y manifestó su satisfacción por competir en el entorno natural de Mochima.

También participó Victoria Rodríguez, representante del estado Nueva Esparta, quien valoró los paisajes de la zona, en particular sus corales y montañas, así como la posibilidad de compartir la experiencia con nadadores de otras entidades del país.

La competencia contó además con la presencia del campeón mundial Francisco «Tiburón» Sánchez, quien destacó que estas jornadas contribuyen a mostrar tanto las capacidades deportivas como los atractivos turísticos de Sucre.

La convocatoria de esta edición reafirma el potencial de Mochima para albergar encuentros deportivos que atraen participantes y visitantes de distintos estados, con repercusiones para la promoción de la región como destino turístico.

Cumaná / Lino Castañeda