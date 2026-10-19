Exviceministro venezolano Villalobos pide la nulidad de un juicio en España por sobornos

l exviceministro de Energía de Venezuela Nervis Villalobos pidió este lunes la nulidad de la causa del juicio contra antiguos directivos de la empresa española Duro Felguera por el pago de sobornos en el país sudamericano.

Villalobos adujo la prescripción del procedimiento y la vulneración de derechos fundamentales en relación con el registro de su domicilio, al comenzar el juicio en la Audiencia Nacional, en Madrid.

Su defensa pidió la nulidad también porque se puede considerar como asunto juzgado en Venezuela, según argumentó.

Además, afeó que se haya añadido a los delitos de blanqueo y corrupción internacional el de falsedad documental cuando la causa ya estaba avanzada.

La Fiscalía Anticorrupción acusa a los procesados de delitos de blanqueo de capitales, corrupción y falsedad documental cometidos en 2009.

Y lo atribuye a la intermediación del entonces ministro venezolano del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Rafael Ramírez, para la designación de Duro Felguera como adjudicataria en la construcción de una central termoeléctrica en el país.

A cambio de la concesión, la compañía española se habría comprometido a realizar varias entregas de dinero a funcionarios públicos venezolanos.

Mediante sociedades interpuestas, el expresidente de la empresa Juna Carlos Torres Inclán y el exconsejero delegado Ángel Antonio del Valle, ambos acusados, habrían decidido entregar "hasta, al menos, un total de 105,6 millones de dólares" al exviceministro Villalobos.

Esa cantidad se pagó en tres tandas, según Anticorrupción: una de 53,9 millones de dólares, una segunda de 25 millones, y una última de 26,6 millones.

Aparte, la Fiscalía alcanzó un acuerdo de conformidad con el expresidente de la empresa venezolana Técnicas Reunidas, Luis Barrios, quien reconoció la implicación en los hechos desde Estados Unidos por videoconferencia en esta primera sesión del juicio.

También admitió los cargos Torres Inclán, para quien el Ministerio Público solicitaba inicialmente una pena de nueve años y seis meses de prisión, pero rebajada ahora a una petición de 4.800 euros de multa.

Madrid / EFE