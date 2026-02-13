Sucrense Aquiles Hernández preside la directiva de la Sociedad Orquesta Sinfónica de Venezuela

El músico y director de orquesta sucrense, nativo del municipio Benítez, Aquiles Hernández, preside desde finales de año, la nueva Junta Directiva de la Sociedad Orquesta Sinfónica de Venezuela, durante el período 2026-2028. Se trata de la institución más longeva del país.

El nuevo equipo directivo, asume este compromiso con el objetivo de fortalecer el legado cultural de la orquesta y consolidar su papel como pilar fundamental de la sociedad venezolana.

Aparte del músico sucrense, conforman la directiva como vicepresidente, Liber Oscher; vocal, Marcel Rivera; secretaria de Propaganda, Carmen Vargas y secretario de Actas, José Hernández.

La Orquesta Sinfónica de Venezuela, fundada en 1930 por el Maestro Vicente Emilio Sojo, cumple 96 años de historia ininterrumpida. Siendo la institución pionera en el país, la OSV no solo fue la única orquesta de la nación por décadas, sino que sus músicos fueron los profesores fundadores que dieron vida al Sistema Nacional de Orquestas.

Hernández declaró que asumen la responsabilidad con humildad, seriedad y optimismo. “Creemos firmemente que la cultura es el medidor del desarrollo de un país y la OSV es historia viva de Venezuela”, expresó, al tiempo que manifestó su deseo porqué cada venezolano, en cada rincón del país, reconozca a la orquesta como un símbolo de excelencia, disciplina y orgullo nacional.

Trayectoria

Hernández, nacido en Benítez, se crió en Carúpano, donde inició su carrera musical y de director, como batuta de la orquesta sinfónica local.

Es violinista y egresado de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, además de fundador de agrupaciones como el Ensamble Vaäre, Cuarteto Venezolanísimo, Aquiles Hernández Trío y Aquiles Hernández Project.

Fue concertino de la Orquesta de Cámara Antonio Vivaldi, de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Sucre y de la Orquesta Sinfónica de Paria.

En 2022 organizó el concierto Aquiles Hernández Project, con 25 músicos en escena y en 2024 ganó el concurso de dirección de la Orquesta Típica Nacional. Fue nominado a los premios Avencrift, por su música original para la obra de teatro negro.

También fue nombrado director ad honorem de la Banda Marcial de Caracas, además de compartir escenario con artistas como Aquiles Báez, Yordano, Ilán Chester, Jorge Glem, Soledad Bravo, Nené Quintero, Miguel Delgado Estévez, entre otros.

Actualmente, es violinista de la Orquesta Sinfónica de Venezuela y del Ensamble Contemporáneo de Caracas y se desempeña como productor musical, arreglista, compositor y director en diversos proyectos independientes.

Sucre / Corresponsalía