Sucrense Anthony Pérez, de Marinos, ganó el premio "Regreso del Año" en la SPB

Anthony Pérez fue el ganador del premio “Regreso del Año” de la temporada 2026 de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB), reconocimiento otorgado tras su destacada actuación con Marinos de Anzoátegui y su exitoso retorno al más alto nivel competitivo.

Según Enrique Cáceres, integrante del departamento de prensa del Buque, el alero sucrense se impuso en la votación final sobre Heissler Guillent de Pioneros del Ávila y Jesús Martínez de Gaiteros del Zulia, luego de protagonizar una destacada campaña regular que marcó su retorno al máximo nivel competitivo tras superar dos temporadas afectadas por lesiones.

Con este anuncio, Pérez suma el segundo premio “Regreso del Año” de su carrera en la SPB, luego de haber obtenido también la distinción en 2022, cuando defendía los colores de Gladiadores de Anzoátegui, reafirmando así su capacidad de resiliencia y su compromiso con el alto rendimiento.

Pieza importante

El jugador de 32 años se consolidó como una de las piezas más importantes dentro de la estructura del Acorazado Oriental durante la ronda regular, en la que el equipo registró marca de 14-10 y aseguró su clasificación a la Postemporada como sexto en la tabla, aportando liderazgo, experiencia y solidez en ambos lados de la cancha.

En 17 encuentros disputados, registró promedios de 11.0 puntos, 4.9 rebotes y 43.3% de efectividad en tiros de campo, además de asumir un rol determinante en momentos claves para el conjunto naval, que busca este 2026 su título número 12 en una campaña especial, donde celebran 50 años de historia.

La organización de Marinos de Anzoátegui felicita a Anthony Pérez por este importante reconocimiento individual, que premia no solo su rendimiento deportivo, sino también su perseverancia, disciplina y fortaleza para regresar al más alto nivel del baloncesto venezolano.

Barcelona / Redacción Web