Grupo de ONU está consternado por la muerte de Víctor Quero

El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de Naciones Unidas (ONU) expresó este lunes su consternación ante la desaparición forzada y el posterior fallecimiento bajo custodia del ciudadano venezolano deñ ciudadano Víctor Hugo Quero Navas.

A través de un comunicado, publicado en su sitio web oficial, la ONU instó al Gobierno de Venezuela, presidido de manera interina por Delcy Rodríguez, a iniciar de inmediato una investigación "pronta, efectiva e independiente" sobre los hechos.

De acuerdo con la ONU, Quero Navas fue detenido en enero de 2025. Pese a las constantes gestiones de sus familiares ante las autoridades competentes para conocer su paradero, no obtuvieron respuesta durante meses. No fue sino hasta mayo de 2026 cuando el Estado venezolano emitió un comunicado informando que el detenido había fallecido el 15 de julio de 2025 en un hospital militar, debido a una insuficiencia respiratoria.

Preocupación

El Grupo de Trabajo calificó de "profundamente preocupante" que las autoridades ocultaran esta información durante casi un año, especialmente cuando existía una búsqueda activa por parte de su familia y un mandato humanitario enviado por la propia ONU en marzo de 2025 que no fue respondido.

"El caso del Sr. Quero Navas ilustra el profundo sufrimiento que enfrentan las familias cuando las autoridades ocultan la suerte y el paradero de una persona desaparecida", señalaron los expertos de la ONU. El organismo también subrayó la existencia de contradicciones entre los registros oficiales y las actas de instituciones públicas venezolanas, exigiendo transparencia total y la realización de pruebas forenses independientes para identificar correctamente los restos y entregarlos dignamente a sus allegados.

Finalmente, la ONU recordó al Estado venezolano su responsabilidad de garantizar el derecho a la verdad y poner fin a la práctica de las desapariciones forzadas en el país.

Ginebra / Redacción Web