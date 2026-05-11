Dirigente de VV pide transparencia en investigación por muerte de exconcejal de Anaco

La muerte del exconcejal José Manuel García Sabino, de 31 años de edad, mientras se encontraba detenido en los calabozos de la Policía Municipal de Anaco, en la zona centro de Anzoátegui, sigue generando reacciones.

El deceso se conoció este domingo 10 de mayo, y según información extraoficial, el cuerpo sin vida de García Sabino fue localizado suspendido del cuello en el área de los baños del recinto policial, en horas de la noche del sábado.

El coordinador municipal de Vente Venezuela (VV) en la ciudad gasífera y expreso político, Julio Itriago, se pronunció señalando la gravedad del hecho y la necesidad de una investigación transparente para esclarecer lo ocurrido.

"Es imprescindible que se asignen responsabilidades en este lamentable caso y se investigue con transparencia el hecho. Exigimos que se dicten las sanciones que establece la legislación penal venezolana", expresó.

Investigación

García Sabino, quien era dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), se encontraba detenido en la sede policial desde el mes de febrero de este año, tras el inicio de una investigación por el presunto delito de estafa agravada.

Luego de su deceso, se supo que una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), delegación Anaco, inició las experticias técnicas para determinar si se trató de un suicidio o si hubo participación de terceros.

Anaco / Danela Luces