Sucre | Vecinos de San Miguel denuncian retrasos en la recolección de basura y fallas eléctricas

Vecinos de la calle San Miguel, en la parroquia Santa Rosa del municipio Bermúdez, estado Sucre, denunciaron retrasos en la recolección de basura, luego de que les informaran que debían sacar los desechos debido a la inminente llegada del camión recolector.

José Vallera, quien formuló la denuncia, indicó que el camión debía pasar el 13 de junio y que, para este viernes 3 de julio, las bolsas de basura aún permanecían frente a las viviendas.

Señaló que la situación es insalubre, pues ha provocado la proliferación de alimañas, malos olores e incomodidad para las 200 familias que habitan el populoso sector, cercano al cementerio general de la ciudad, donde, según afirmó, la recolección no se ha interrumpido.

Vallera instó a las autoridades a acelerar el retiro de los desechos, al considerar que la acumulación de basura está ocasionando problemas de salud a niños y adultos mayores que residen en la comunidad.

Por otra parte, aprovechó para solicitar a las autoridades encargadas de la administración de la carga eléctrica que hagan una excepción con el ambulatorio Juan Otaola Roglianni, ubicado en el sector y que presta servicio a las parroquias Santa Rosa y parte de Santa Catalina. Explicó que, cuando el centro asistencial queda sin electricidad durante la noche, no puede atender emergencias porque no cuenta con una planta eléctrica.

Agregó que se han presentado casos de personas que llegan en estado grave y no pueden ser atendidas adecuadamente debido a la falta de energía. También mencionó situaciones de pacientes con infartos para quienes los médicos no han podido hacer más por la carencia de recursos derivados de los cortes eléctricos.

Finalmente, señaló que el centro de salud requiere una planta eléctrica o, en su defecto, que sea excluido de los racionamientos, tal como ocurrió con el hospital Santos Dominicci.

Solución

Jennifer Marín, líder de calle del sector San Miguel, explicó que el retraso en la recolección de basura se produjo porque el camión recolector presentó una falla mecánica y posteriormente surgieron problemas con el abastecimiento de combustible.

Indicó que es la primera vez que ocurre una demora de este tipo en la comunidad y expresó que esperan resolver la situación en los próximos días, una vez que el cronograma de recolección culmine en el sector Curacho, donde actualmente trabajan las cuadrillas.

En cuanto a la situación del ambulatorio, reconoció que el problema es real y explicó que las emergencias suelen presentarse durante la noche, por lo que los pacientes deben ser trasladados a otros centros asistenciales, ya que no pueden ser atendidos por la falta de electricidad.

Sucre / Yumelys Díaz