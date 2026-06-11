México supera a Sudáfrica en el partido inaugural del mundial 2026 (+Fotos)

La selección de México superó este jueves 2-0 a su similar de Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026 de la que es sede junto a Estados Unidos y Canadá. Dicho careo se disputó en el Estadio Ciudad de México, mejor conocido como Estadio Azteca.

Julián Quiñones adelantó al Tri al minuto 9, tras aprovechar un pase de Erik Lira, quien madrugó en una salida a los africanos. Al 67' el delantero Raúl Jiménez puso el 2-0 luego de cabecear un centro servido desde la derecha por Roberto Alvarado.

México y Sudáfrica se toparon en el Estadio Ciudad de México

Para los mexicanos esta fue la primera victoria que consiguen en un un duelo inicial de un mundial, pese a que abrieron el telón de un certamen hasta en siete oportunidades antes de esta. Vale acotar que el encuentro tuvo tres jugadores expulsados con tarjeta roja directa, dos de ellos sudafricanos.

Partido de picos

El compromiso tuvo picos altos y bajos durante los 90 minutos y agregado que se jugaron. Al inicio los locales manejaron el balón y cuando no lo tenían presionaban alto al rival, lo que los llevó al primer tanto.

En una de los repetitivos intentos de salir jugando desde el fondo por parte de Sudáfrica, el volante Erik Lira anticipó a un defensor y logró arrebatarle el esférico para cederlo a Quiñones, quien buscó su ángulo de remate y soltó un derechazo desde la frontal del área que batió al guardameta Ronwen Williams.

Julián Quiñones (izquierda) marcó el primer gol del conjunto mexicano

Posteriormente el mismo extremo izquierdo mexicano tuvo un par de oportunidades de ampliar la diferencia, al igual que Raúl Jiménez, pero tuvieron como obstáculo a sus oponentes e incluso al poste izquierdo del portero.

Tras esas ocasiones el cotejo entró en un bajón de ritmo en el que Sudáfrica manejó la pelota, pero sin peligro alguno. Los dueños de casa apretaron sobre el final del primer tiempo, pero no lograron mover las redes por segunda vez.

En la segunda mitad el juego quedó disparejo debido a la expulsión de Yaya Sithole, tras cometer una infracción al borde del área grande. Pero no fue si no hasta el 67' que México llevó esa superioridad numérica al marcador, por intermedio de Jiménez, quien anotó gol por primera vez en un mundial (su tercero).

Raúl Jiménez logró la segunda diana del Tri en el tope mundialista

Luego el ritmo volvió a bajar y las únicas novedades fueron las expulsiones de Themba Zwane (al 84') y el mexicano César Montes (90+2').

Buen inicio

Los dirigidos por Javier "El Vasco" Aguirre suman tres puntos importantes que les permite de una vez dar un paso importante hacia la clasificación a 16avos de final, mientras que Sudáfrica queda en cero y con la obligación de buscar sustitutos a dos de sus futbolistas titulares de cara al segundo duelo del Grupo A.

Los jugadores de ambas selecciones lucharon en varias ocasiones por el control de la bola

Para México fue la octava ocasión en la que protagonizan un partido inaugural de Copa del Mundo, pero la obtenida ante los sudafricanos es apenas la primera conquista. Antes del choque de este jueves tenían balance de dos empates y cinco derrotas.

Barcelona / Javier A. Guaipo