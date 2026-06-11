Oficialistas se preparan para una concentración por la democracia participativa en Barcelona

El equipo político del oficialismo, encabezado por el gobernador del estado Anzoátegui, Luis José Marcano, se reunió este jueves en el edificio de la gobernación, en Barcelona, municipio Simón Bolívar, para organizar un conjunto de eventos que se llevarán a cabo en el mes de julio en la entidad.

Mediante la publicación de un video en su cuenta de la red social Instagram, Marcano anunció que uno de ellos será una concentración por la democracia participativa y protagónica, que se realizará el viernes 3 de julio, a las 4:00 pm.

"Queremos convocar a todos los anzoatiguenses, a las mujeres y hombres que creen en la patria, en la independencia, en la soberanía, en el derecho a un modelo de justicia social. Queremos convocarles a una gran concentración en la Redoma de Los Pájaros, en la ciudad de Barcelona, la capital de nuestro estado", fue parte de lo expresado.

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El mandatario estadal manifestó que la actividad se desarrollará justo, una semana antes, de la consulta popular número 2 de este año 2026, que se realizará el domingo 12 de julio.

"Una consulta que reafirmará el carácter democrático de nuestro país. Democracia participativa y protagónica, tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana Venezuela. Así que será una enorme movilización por la democracia, por la participación, por el protagonismo popular", enfatizó Marcano.

Barcelona / Elisa Gómez