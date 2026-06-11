Habitantes de Bebedero IV protestaron por falta de agua potable en Cumaná

La noche de este miércoles 10 de junio, residentes del sector Bebedero IV, en Cumaná, estado Sucre, cerraron parcialmente la avenida Panamericana como medida de protesta para exigir una solución a la falta de agua potable que afecta a la comunidad.

Los manifestantes denunciaron que la situación se ha vuelto insostenible, especialmente para las familias que habitan en el edificio 9 del complejo residencial, el cual no cuenta con tanque de almacenamiento, lo que dificulta aún más el acceso al recurso hídrico.

Según los vecinos de este sector del estado Sucre, la escasez los ha obligado a trasladarse hacia otros sectores para abastecerse de agua, cargando envases y recipientes hasta sus viviendas, una dinámica que ha generado agotamiento físico y complicaciones de salud, principalmente entre adultos mayores y personas con condiciones médicas preexistentes.

Enfermedades

“Hay personas que se han enfermado por tener que cargar agua desde otros lugares. Ya no aguantamos más esta situación”, expresó uno de los residentes durante la manifestación.

Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades competentes para que atiendan el caso con prontitud y garanticen mecanismos efectivos de abastecimiento, mientras se logra el restablecimiento definitivo del servicio por tuberías.

Cumaná / Lino Castañeda