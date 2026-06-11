Vecinos denuncian oscuridad en calle 24 Sur de El Tigre (+Fotos)

A oscuras permanecen varios tramos de la calle 24 del sector Pueblo Nuevo Sur de El Tigre, municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui, debido al daño de algunas luminarias.

Los puntos más críticos son las adyacencias del Complejo Deportivo "San Ivo", perteneciente al Colegio de Abogados, y los frentes de por lo menos cuatro conjuntos residenciales.

Una vecina, quien se identificó como Rita González, señaló que el sistema de alumbrado empezó a fallar hace aproximadamente tres meses, cuando comenzaron a intensificarse las fluctuaciones eléctricas en la zona.

Daño en lámparas

"Esas lámparas se dañaron más con los apagones y bajones de luz, que se agudizaron en los últimos meses (…) Ahora las luminarias quedaron ahí sin servir y sin ser sustituidas", comentó González.

No obstante, Bruno Martínez, otro vecino, acotó que desde mucho antes varios tramos de la calle ya estaban en oscuridad.

"En 2024, el gobierno de la exalcaldesa Lilys Osuna, cambió algunas bombillas, pero poco después se dañaron y otras partes también fueron quedando sin luz", expuso.

Temor bajo la sombra

Martínez manifestó que aunque la calle 24 Sur no es conocida por ser una zona con incidencias delictivas, a la comunidad le preocupa que las condiciones de penumbra se presten para cubrir fechorías.

"No queremos que los delincuentes aprovechen esta oscuridad para venir a dañarnos. Por aquí hay niños, jóvenes y adultos mayores que caminan para ir a comprar cosas en los abastos cercanos durante la noche y tienen que atravesar esos sitios", alertó.

El vocero pidió al actual mandatario municipal, Alberto Gago, que se aboque a la instalación de nuevas luminarias y así brindar un entorno más seguro a los lugareños.

El Tigre / Damary Díaz