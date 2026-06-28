Sucre recibe a 96 afectados por los terremotos y habilita atención integral para las familias

La gobernadora del estado Sucre, Jhoanna Carrillo, informó que la entidad recibió un primer grupo de 96 personas procedentes de La Guaira, quienes resultaron afectadas por los terremotos registrados el pasado 24 de junio en el centro del país.

Desde la sede del Instituto de Policía del Estado Sucre (Iapes), la mandataria regional explicó que fue habilitado un espacio de atención para brindar asistencia inmediata a los ciudadanos, entre los que se encuentran niños, adultos mayores y familias oriundas de los municipios Bermúdez, Bolívar y Sucre que residían en la zona afectada.

Carrillo indicó que este primer traslado fue posible gracias a un puente humanitario establecido entre las autoridades nacionales y regionales, con el propósito de facilitar el regreso de los afectados al estado, donde permanecerán junto a sus familiares.

“Estas familias perdieron muchas de sus pertenencias durante el deslave y los terremotos. Nosotros estamos garantizando la atención necesaria para que puedan afrontar esta difícil situación”, expresó.

La gobernadora señaló que, de manera articulada con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, las alcaldías, el Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna), organismos de derechos humanos y demás instituciones gubernamentales, se brinda atención médica, apoyo psicológico y entrega de enseres y artículos de primera necesidad.

Atención

Asimismo, informó que este plan de atención continuará desarrollándose de forma progresiva con nuevos traslados desde la ciudad capital hacia el estado Sucre, en función de las necesidades de las familias afectadas.

En materia de apoyo a las labores de rescate, Carrillo precisó que el estado Sucre ha desplegado 693 funcionarios especializados, entre rescatistas, técnicos, bomberos, efectivos militares y personal de Protección Civil, quienes participan en las operaciones que se mantienen activas en las zonas impactadas por los movimientos telúricos.

Finalmente, anunció que, por instrucciones del Gobierno nacional, avanzan en la adecuación de dos espacios que funcionarán como refugios temporales para recibir a más familias afectadas, procurando que estas instalaciones no interfieran con el normal desarrollo de las actividades educativas en la entidad.

Cumaná / Lino Castañeda